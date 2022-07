Es una obviedad en 2022 que las criptomonedas ya son una realidad instalada en el mundo de las finanzas. Cada vez hay más y más variadas, pero hace apenas unos días estos mercados sufrieron un revés por el derrumbe de la cotización. Así y todo, si se tiene en cuenta desde que nacieron hace años hasta el momento, el crecimiento de su valor es exponencial.

Por todo esto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta junto al Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) para indagar acerca del saber y las costumbres de los argentinos acerca de este tema. Se contactaron a 500 personas mayores de 16 años.

Ante la pregunta sobre cuánto conoce sobre criptomonedas, las respuestas variaron entre poco (39,4%) y nada (26,5%); y mucho (11,4%) y bastante (22,7%).

Se vieron llamativamente parejos los porcentajes a la hora de responder si sabe o no invertir en criptomonedas: el 47,6% dijo que sí, el 42,9% que no y el 9,5% estuvo indeciso.

Igualmente, la gran mayoría dijo que no invirtió nunca: 60,3%. El 33,9% aseguró que sí y el 5,8% no supo qué responder.

De esa mayoría que dijo que aún no invirtió, aseguró que es no lo hizo porque "No es un mercado confiable" (36,1%), desconocimiento (31,2%), no tiene dinero (15,8%) y ahorra de otra manera (11,6%).

Del otro lado de la vereda, el 33,9% que sí invirtió en criptomonedas, aseguró que invirtió menos de 100 dólares (36,1%), entre 100 y 500 dólares (31,2%) y más de US$500 (15,8%).

Sobre el tópico de la seguridad de invertir en criptos, el grueso dijo que le genera poco (47,9%) y nada (9,6%) de confianza, mientras que el 26,7% bastante y mucha (15,8%).

Un 47,3% de quienes respondieron dijeron que les enseñó a invertir un conocido. El 33,6% por tutoriales, un 8,9% realizó un curso y el resto no supo qué contestar.

Además, ocho de cada diez afirmaron que el Bitcoin es la criptomoneda más conocida con el 79,8% de las respuestas. La siguieron Ethereum y otras (7,4% cada una), Dogecoin (2,8%) y Binance (2,6%).

Algunos resultados de la encuesta:

- Siete de cada diez encuestados aseguró que le interesan las finanzas. El 77% se mostró interesado en las finanzas, mientras que el resto no.

- En lo que ya se puede llamar un clásico de los argentinos, la gran mayoría aseguró que el método más confiable para invertir y ahorrar es la compra de dólares (49%), seguida de los plazo fijos (10%), las criptomonedas (9%), fondos (7,2%), ahorro en pesos (4,2%), bonos (3,2%), otros (9,5%) y ninguno (7,9%).

- El 53,8% cree que es poco y nada probable que las criptos destronen al dólar como el método de ahorro de los argentinos.

- Cuando se les preguntó cada cuanto se informa sobre el valor del dólar, criptomedas, bolsa, etc., el grueso (45,7%) dijo que "todos los días". La siguieron las respuestas: 1 o 2 veces por semana (24,8%), 3 o 4 veces por semana (14,4%) y "nunca" (15,1%).

- Respecto de cuándo fue que escucharon por primera vez el término de "criptomonedas", el 47,8% dijo que entre 1 y 3 años atrás. Las respuestas más elegidas que siguieron fueron: entre 4 y 6 años (20,9%), hace unos meses (13,9%), entre 7 y 9 años (11,1%) y hace más de 10 años (6,3%).

- La cotización de las criptos la revisan solo unas veces por semana el 50% de los encuestados y más de una vez por día el 28,8%.

- El 57,6% encuentra entre poco y nada rentable las criptos, mientras que el resto (42,5%) entre muy y bastante restante.

- El 59,4% está poco y nada de acuerdo en que las criptos reemplacen el dinero en efectivo. El 40,6% se mostró entre de acuerdo y muy de acuerdo.

- El 73,5% utiliza billeteras virtuales como Modo, Ank, Mercado Pago, etc.

- El 46,6% conoce a alguien que haya sufrido pérdidas durante el fuerte derrumbe de las criptomonedas este año.

- El 33,2% cree que el Bitcoin va a seguir bajando, mientras que el 23,4% cree que subirá aún más de su máximo históorico. El 11,1% piensa que desaparecerá y un 32,3% no supo qué decir.

- Un 55,4% piensa que está bien que las criptos no estén reguladas. Del otro lado, el 44,5% está muy poco de acuerdo que no lo estén.