Avanza en el Congreso de la Nación el lobby inmobiliario para suspender, o acaso derogar, la Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020. Ante ello, las organizaciones que nuclean a los inquilinos y locatarios levantan la guardia y acusan a un sector del Parlamento –su presidente, Sergio Massa, entre ellos– con Juntos por el Cambio a la cabeza, de ser funcionales al interés de la corporación inmobiliaria, en perjuicio del interés social de los más de 9 millones de hogares por alquiler que hay en el país.

Sebastián Artola, referente de la ONG Inquilinos Agrupados de Rosario, manifestó este jueves su preocupación "porque lo que avanza en el Congreso es la perspectiva del mercado inmobiliario: los proyectos que presentó Juntos por el Cambio y lo que Massa plantea tienen la marca del mercado: contratos más cortos, que ya no sean de 3 años sino de 2, y hay alguno que quiere que duren 1 año. Que los aumentos no sean anuales y pasen a ser semestrales o trimestrales, que se libere el precio inicial del alquiler, lo que hará que se dispare y triplique ese valor, y los inquilinos queden indefensos".

Artola respondió así a la consulta de Ariel Bulsicco en Sí 98.9, ante el acuerdo en el Congreso para debatir reformas a la norma. El acuerdo fue alcanzado en reuniones que mantuvo Massa con los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo. El entendimiento establece que el martes próximo se conformará la comisión de Legislación General -donde se reelegirá como presidenta a la diputada oficialista Cecilia Moreau y como vicepresidenta a Carla Carrizo (Evolución Radical) -para que se pueda debatir las modificaciones a la ley de alquileres.

Artola lamentó que la ley que se quiere alterar o suprimir "le da mayor tranquilidad al inquilino; pero claro, a la corporación inmobiliaria le molesta que ahora cobren su comisión cada 3 años, y eso explica en parte el lobby".

Massa dijo esta semana que "la Ley de Alquileres fracasó". Y el propio presidente Alberto Fernández también opinó igual, como para darle el OK a la posibilidad de derogarla, a pesar del clamor popular que la llevó a su sanción, en junio de 2020.

"Hay que regular el mercado inmobiliario –planteó Artola–, hay que avanzar sobre la regulación del precio inicial. Poner un tope a los aumentos del 2º y 3º año, y crear un impuesto al inmueble ocioso, como sucede en las grandes ciudades del mundo, para desalentar la especulación. Sin embargo, se busca retroceder en lugar de avanzar. Si se introducen esas modificaciones empeorará la situación de los inquilinos".

Artola, pese a su filiación al Frente de Todos, marcó abierto disenso con la posición de Fernández y de parte del oficialismo: "Habría que preguntarle al Presidente porqué la ley no funcionó, como dice. Porque el Estado no hizo nada para que se cumpla. A un año y medio, no hay control estatal, porque el Estado hoy tiene miedo a enfrentar el interés del mercado inmobiliario. Y el que tiene miedo de enfrentar en esta función, que se busque otro laburo", apretó.

