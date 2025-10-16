El mapa exportador de Santa Fe cambió de forma acelerada en 2025, luego de que India se consolidara como el principal comprador de bienes santafesinos, desplazando a China al tercer lugar, gracias a una demanda creciente de aceite de soja en bruto y al impulso a la industrialización local, aunque su recuperación es parcial y desigual.

Según datos recientes del IPEC, entre enero y agosto de 2025 Santa Fe exportó US$ 9.732,4 millones, un crecimiento interanual basado en mayores volúmenes pese a la baja de los precios internacionales.

En este escenario, India concentró el 16,1% de las ventas externas y registró un salto de 75,6% interanual en sus compras. El motor de este fenómeno fue el aceite de soja: más del 85% de lo que Santa Fe vende a India son aceites vegetales, categoría en la que ese país es el mayor comprador mundial.

Este cambio podría ser interpretado como un éxito en la cadena de valor: al exportar aceite de soja y no grano, Santa Fe coloca Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), productos procesados que generan mayor valor agregado.

Para ello la industria local, con estratégicos apoyo del Gobierno, se acopló a la enorme demanda india de alimentos, convirtiendo al complejo soja en la columna vertebral de la canasta exportadora: las MOA explican el 77,8% del total exportado.

En contraste, China cayó al tercer puesto tras reducir sus compras un 19,7%. Históricamente asociada a la adquisición de poroto de soja para su propia molienda, mantiene un rol estratégico en el rubro cárnico: en los primeros siete meses de 2025 compró menudencias y preparaciones bovinas por US$ 124,1 millones y 67.200 toneladas, vitales para los frigoríficos santafesinos. Sin embargo, la desaceleración de su industria porcina y la caída de la demanda de subproductos agroindustriales afectaron su presencia.

A esa merma se suma la competencia industrial. A diferencia de India, China es un jugador fuerte en Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y presiona al sector manufacturero santafesino con una avalancha de importaciones de textiles, calzado, autopartes y maquinaria. Esto dificulta la expansión de las MOI locales, por lo que la matriz exportadora de Santa Fe sigue centrada en productos agropecuarios.