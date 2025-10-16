India se convirtió en el principal destino de las exportaciones santafesinas
El fenómeno se debe a la demanda récord de aceite de soja. La caída de los precios internacionales y la competencia industrial exponen la fragilidad de una matriz dependiente del agro
El mapa exportador de Santa Fe cambió de forma acelerada en 2025, luego de que India se consolidara como el principal comprador de bienes santafesinos, desplazando a China al tercer lugar, gracias a una demanda creciente de aceite de soja en bruto y al impulso a la industrialización local, aunque su recuperación es parcial y desigual.
Según datos recientes del IPEC, entre enero y agosto de 2025 Santa Fe exportó US$ 9.732,4 millones, un crecimiento interanual basado en mayores volúmenes pese a la baja de los precios internacionales.
En este escenario, India concentró el 16,1% de las ventas externas y registró un salto de 75,6% interanual en sus compras. El motor de este fenómeno fue el aceite de soja: más del 85% de lo que Santa Fe vende a India son aceites vegetales, categoría en la que ese país es el mayor comprador mundial.
Este cambio podría ser interpretado como un éxito en la cadena de valor: al exportar aceite de soja y no grano, Santa Fe coloca Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), productos procesados que generan mayor valor agregado.
Para ello la industria local, con estratégicos apoyo del Gobierno, se acopló a la enorme demanda india de alimentos, convirtiendo al complejo soja en la columna vertebral de la canasta exportadora: las MOA explican el 77,8% del total exportado.
En contraste, China cayó al tercer puesto tras reducir sus compras un 19,7%. Históricamente asociada a la adquisición de poroto de soja para su propia molienda, mantiene un rol estratégico en el rubro cárnico: en los primeros siete meses de 2025 compró menudencias y preparaciones bovinas por US$ 124,1 millones y 67.200 toneladas, vitales para los frigoríficos santafesinos. Sin embargo, la desaceleración de su industria porcina y la caída de la demanda de subproductos agroindustriales afectaron su presencia.
A esa merma se suma la competencia industrial. A diferencia de India, China es un jugador fuerte en Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y presiona al sector manufacturero santafesino con una avalancha de importaciones de textiles, calzado, autopartes y maquinaria. Esto dificulta la expansión de las MOI locales, por lo que la matriz exportadora de Santa Fe sigue centrada en productos agropecuarios.