El bitcoin se derrumbó 21% en diez días y se ubicaba en las últimas horas por debajo de los US$ 50.000. Esto parece ser una noticia que le puede importar a algunos pocos que entienden de finanzas, pero lo curioso es el porqué del derrumbe.

Se debe al cierre del principal operador de criptomonedas de Turquía, Thodex, cuyo director ejecutivo huyó del país llevándose la friolera de u$s 2.000 millones de 400.000 ahorristas turcos. Una megaestafa.

El jueves se conoció el cierre sorpresivo de la operadora turca que generó conmoción en el mundo cripto. Ocurrió pocos días después de que el gobierno de Turquía anunciara la prohibición de las criptomonedas como método de pago a partir del 30 de abril.

Thodex, que cuenta con 400.000 clientes en el país, vio caer su servicio de manera repentina. La firma emitió un comunicado donde explicó que permanecería cerrada durante cinco días hábiles.

Pero el escándalo estalló luego de que su CEO, Faruk Fatih Ozer (foto), huyó del país con US$ 2.000 millones y miles de deudas con sus inversores. Tras predecir que el bitcoin alcanzaría los US$ 146.000, el analista de JP Morgan Nikolaos Panigirtzoglou hizo sonar ahora todas las alarmas por la acumulación de posiciones largas en los futuros de la moneda digital donde podría darse una liquidación en masa.

Este movimiento provocará una sangría aún mayor en el criptoactivo, que no levanta cabeza desde que el fin de semana último sufrió una caída de 20% en su valor. Panigirtzoglou indicó, en una nota para clientes, que si el bitcoin no es capaz de volver a superar la marca de US$ 60.000 dólares pronto, las señales de impulso se derrumbarán, llevando a su vez a una caída en cascada del valor del bitcoin.