Hay más de 2.500 viviendas en alquiler en Rosario
La oferta de inmuebles en alquiler en Rosario superó las 2.500 unidades en julio, según el último relevamiento realizado en conjunto entre el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) y el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UNR.
Para elaborar el informe se analizaron más de 50.000 registros que evidenciaron que, a diferencia de años anteriores, el inquilino dispone de mayor margen para elegir.
Los precios promedio en julio se ubicaron en $270.000 para monoambientes, $350.000 a $500.000 para unidades de un dormitorio y alrededor de $550.000 para dos dormitorios, sin cocheras ni amenities.
En este aspecto, el informe aclara que los gastos de expensas, servicios y tarifas representan una carga creciente para los inquilinos y que muchas familias empiezan a evaluar mudarse a barrios más alejados para alquilar casas sin gastos centrales.