El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, confirmó este lunes por la noche que la inflación de marzo se ubicó por encima del 6%.

"La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, va a superar el 6%", dijo Guzmán en un reportaje con C5N, en referencia al dato que dará conocer el INDEC el próximo miércoles.

Guzmán admitió que "hoy la principal ocupación de la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales, por eso es muy importante dar certezas en lugar de dar incertidumbres".

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que "hoy el mundo está viviendo el peor proceso inflacionario en décadas. Alemania no tenía inflación. En un solo mes, en marzo, los precios subieron 2,2%".

A renglón seguido, Guzmán se preguntó "¿Cómo se ataca el componente interno de la inflación? Hace unos días, dio una definición muy importante y muy cierta el Secretario de Comercio, y dijo que "la inflación no se va a reducir con políticas de precios. No es que decís acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así".

El ministro reiteró que "la inflación se ataca con política macro económica, y aquí se necesitan dos cuestiones: una es un programa económico. Eso hoy ya existe. Pero por otro lado, se necesita el apoyo político, porque la economía no funciona en un vacío".

Días atrás, los principales analistas y consultoras estimaron que el índice de precios minoristas registró en marzo un incremento de 5,5%, por encima del 4,7% registrado en febrero, según los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central.

A fines de marzo pasado, los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 59,2% inter anual, con un incremento de 4,2 puntos porcentual respecto de la encuesta previa realizada en los últimos días de febrero.

Asimismo, los participantes del REM revisaron las previsiones de inflación para 2023 ubicándola en 47,5% interanual, 2,5 puntos porcentual más que el relevamiento previo.

Guzmán enfatizó que "hoy la principal ocupación de la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Nosotros aspiramos a que en este primer trimestre, los salarios le ganen a la inflación. Hace falta un apoyo político claro en lugar de llevar adelante acciones que generan incertidumbre".