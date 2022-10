Sergio Massa adelantó que subirá el mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. En declaraciones radiales, el Ministro de Economía aseguró que "a partir del 1 de noviembre el mínimo no imponible estará por arriba de los $330.000”.

"El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. Va a estar arriba de los $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, adelantó que en la semana habrá una reunión con las organizaciones sindicales y con el poder ejecutivo y el ministerio de Economía para terminar de ordenar la iniciativa.

“Falta una reunión con el Presidente y los Gremios, pero está definido adelantar la suba del piso, que va a estar por encima de los 330 mil pesos desde el 1ero. De Noviembre. Lo vamos a anunciar esta semana después de la reunión con los gremios”, aseguró el ministro en su primer contacto con la prensa tras su participación en la reciente Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Washington, donde también se reunió con sus pares de Finanzas del G20 y avanzó en negociaciones por la deuda con el Club de París.

La última modificación que se hizo al mínimo no imponible fue el pasado 7 de junio tras un pedido del propio Sergio Massa cuando Martín Guzmán era el ministro de Economía. Hasta el 1 de noviembre cuando se efectivice esa decisión, el piso de Ganancias es de $280.792 mensuales brutos.

Tras una reforma efectuada aprobada por el Congreso a principios de 2021, se determinó que la actualización anual del piso para quedar exento del impuesto se ajustará por el Ripte, el promedio de variación salarial que elabora la Secretaria de Seguridad Social.