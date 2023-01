La seccional Rosario de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) denunció que algunos empresarios locales no abonaron todavía el bono de fin de año que el Gobierno nacional estableció para el sector privado, de 24 mil pesos extra al salario.

Según manifestó el secretario gremial del sindicato, Sergio Ricúpero, algunos empleadores decidieron descontar las sumas no remunerativas a sus trabajadores. “Esa actitud no tiene ningún asidero legal”, indicó el dirigente y agregó: “Hay muchos que no lo cobraron en su totalidad”.

"Instruimos a los compañeros que acudan a través del gremio y sus cuerpos de delegados a realizar toda acción de tipo gremial para que puedan cobrar el bono”, planteó el secretatio gremial de Uthgra Rosario.

Por último, Ricúpero reiteró que “es un miserable ardid de algunos empresarios para no pagar el bono que es un decreto nacional”.