Los locales que integran la Cámara de Gastronómicos de San Lorenzo van a trabajar hasta la 1:30, horario establecido cuando se permitió la apertura de la actividad, luego de la cuarentena, no acatando el último anuncio presidencial por Decreto Nacional de Urgencia ni las medidas establecidas por el Gobierno Provincial.

Esto fue decidido en la tarde del jueves, en que los 26 locales gastronómicos de esa ciudad se reunieron para acordar la modalidad de trabajo en el marco de las nuevas restricciones impuestas por la llegada de la segunda ola de Covid 19.

El gastronómico Damián Perassi aseguró que “es imposible que puedan cerrar las puertas de los locales a las 23 porque no nos dan los márgenes. Si hay que cerrar un turno, implica más personas desempleadas”.

Y agregó en declaraciones a Pregón: “No desconocemos la pandemia, no descreemos, no somos antivacunas ni mucho menos. La idea nuestra es simplemente poder seguir trabajando con la restricción anterior. También nos sirve la 1, también las 00:30, esa es nuestra flexibilidad. Lo que no nos sirve es cerrar el ingreso a las 23”.

De esta manera se mostró con firmeza: “Vamos a tratar de trabajar hasta las 1:30 h, lo único que nos puede frenar es el accionar de la policía”.

Entre los temas que analizaron los gastronómicos de San Lorenzo, está la costumbre porque “la vida de los sanlorencinos nunca empieza antes de las 21. Nadie tiene posibilidades de salir antes de esa hora y desde las 21 hasta las 23 nos quedan dos horas para trabajar.

Para ellos “el delivery no funciona, el take away no funciona, tenemos un año de experiencia en esto”, explicó.