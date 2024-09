Esta mañana el intendente de Funes, Rolvider Santacroce, encabezó la presentación oficial de la Expocon 2025 en Ciudad Industria, junto al Arquitecto Jorge Benet y a la Arquitecta Nancy García, ambos directores de Expocom.

“La verdad que hoy no es un día común para todos nosotros. Es un día trascendental no solamente para la ciudad de Funes, si no para toda la región. Yo quería llevar adelante una exposición que tenga que ver con lo nuestro, que es pura y exclusivamente el desarrollo y la producción”, expresó Santacroce.

Cientos de empresarios de la región se acercaron al tercer parque industrial más grande de Argentina, ubicado en el kilómetro 301 de la Autopista Rosario-Córdoba, para presenciar el anuncio oficial.

“Estoy totalmente convencido que la única forma de sacar el país adelante es a través de la obra pública y de la inversión de los privados porque el Estado no genera puestos de trabajo, solamente lo hacen los privados.”, agregó el intendente de Funes.

Ciudad Industria se prepara para recibir en 2025 a cientos de expositores y marcas, y a una multitud de más de 50.000 personas, que caminaran las 260 hectáreas de la tercer planta industrial más grande del país, atravesando los stands de nuevos materiales, desarrollos inmobiliarios, loteos, viviendas en steel frame, viviendas en hormigón, robótica aplicada, aberturas, electricidad, energías renovables, pinturas y revestimientos, amoblamientos, deco, maquinarias, empresas de servicios, logística y transporte, entre otros.

“No imaginamos lo que es este complejo enorme, no imaginamos lo que es Funes y no imaginamos el empuje que tiene el intendente Santacroce. Tenemos todo para hacer la mejor exposición a nivel Nacional. Tenemos el lugar, tenemos la ciudad, tenemos la región y tenemos las Universidades que ya están trabajando con nosotros”, comentó el Director de Expocon, Arquitecto Jorge Benet.

La Expocom atrae a una amplia variedad de visitantes, tanto locales como de otras provincias e incluso de países vecinos, esta diversidad de asistentes es indicadora del interés y la demanda de novedades y nuevas oportunidades en el mercado de la construcción y se espera sea un hito para la ciudad de Funes y toda la región.