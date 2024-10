El Banco Central (BCRA) anotó hoy 19 jornadas compradoras de divisas al hilo, al adquirir US$ 55 millones y acumula un saldo positivo de US$ 1.245 millones. Las reservas de la autoridad monetaria crecieron US$ 530 millones y cerraron a US$ 29.045 millones.

En lo que va del mes los fondos internacionales crecieron US$ 1.878 millones, mientras que en lo que va del gobierno de Javier Milei acumula un alza de US$ 5.974 millones. La suba de reservas se debió a las compras del miércoles y los movimientos del blanqueo de capitales.

El dólar blue bajó por segundo día consecutivo este jueves 24 de octubre, y cerró a $1.195 para la compra y a $1.215 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El dólar informal cayó $15 en la jornada y, de esta forma, perdió $30 en dos días, luego de tres subas consecutivas. Así, en lo que va de la semana acumuló una baja $10. En ese marco, el spread con el mayorista se ubicó en el 23,2%, mínimo en ocho jornadas.

En septiembre, el dólar blue cayó $70 (-5,4%) frente al cierre de agosto y concluyó el segundo mes consecutivo con bajas a partir de un exceso de oferta de divisas como consecuencia del blanqueo de capitales.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista aumentó 50 centavos a $986. El dólar MEP cede a $1.156,16, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 17,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 0,5% a $1.177,81 y el spread con el oficial se posiciona en el 19,5%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofreció a $1.608,80, y el cripto o bitcoin cotiza a $1.188,91.

(NA)