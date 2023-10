El intercambio comercial alcanzó en septiembre un monto de 12.295 millones de dólares, 16,1 por ciento inferior a igual mes del año anterior, y con un déficit de 793 millones de dólares, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En septiembre, las exportaciones alcanzaron US$ 5.751 millones, con una caída de 23,5% interanual, y las importaciones US$ 6.544 millones, con una retracción de 8,3%, de acuerdo al informe Intercambio Comercial Argentino del Indec.

Según el organismo estadístico, se trató del octavo registro negativo del año.

Las exportaciones cayeron US$ 1.767 millones respecto de igual mes de 2022, debido a una baja de 12,8% en las cantidades y de 12,5% en los precios (principalmente a menores ventas de porotos de soja, aceite de soja, harina y pellets de soja, carne bovina, maíz en grano y aceites crudos de petróleo); mientras que la desestacionalizada y la tendencia-ciclo se redujeron 1,2% y 0,3% con relación a agosto.

En el caso de las ventas al exterior, todos los rubros disminuyeron: los combustibles y energía (CyE), 33,8%; los productos primarios (PP), 31,0%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 28,7%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 5,3%.

Por su parte, las importaciones descendieron US$ 593 millones respecto de septiembre del año pasado, debido a una caída de 11,0% en los precios, ya que las cantidades se incrementaron 2,7%; y, en términos desestacionalizados, aumentaron 0,9% y la tendencia-ciclo, 0,3%, con relación a agosto pasado.

Las compras al exterior se redujeron en los casos de combustibles y lubricantes (CyL), 42,6% (en particular gas natural en estado gaseoso, urea con contenido de nitrógeno, gasoil, gasolinas, fueloil y glifosato); resto, 21,1%, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes intermedios (BI), 12,4%; bienes de consumo (BC), 8,4%; y bienes de capital (BK), 2,5%.

En cambio, el rubro Vehículos automotores de pasajeros (VA) creció 95,3%; y piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 3,0% (partes destinadas a motores, generadores eléctricos, grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos); también se registraron subas en las compras de porotos de soja.

En el caso de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas, entre otros) se registró un superávit de US$ 621 millones, US$ 1.188 millones inferior al mismo período de 2022.

En tanto, el intercambio comercial del sector automotriz (vehículos para transporte de personas; vehículos para transporte de mercancías; y chasis, partes y neumáticos) tuvo un saldo negativo de US$ 356 millones, superior a déficit de US$ 258 millones registrado en septiembre de 2022.

En el caso de los combustibles, aceites y ceras minerales, se reflejó un saldo negativo de US$ 54 millones, sensiblemente inferior a los US$ 212 millones de déficit registrado en el mismo período del año anterior.

Según el Indec, el efecto neto negativo de las cantidades fue el elemento de mayor incidencia en la variación interanual negativa del saldo comercial en septiembre de 2022 y en el período enero-septiembre de 2023.

Por zonas, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 339 millones de dólares, fruto de exportaciones por US$ 1.469 millones, 0,7% inferiores a las de igual mes del año anterior, e importaciones por US$ 1.808 millones, 0,3% inferiores.

En tanto, el comercio con la Unión Europea fue deficitario en US$ 409 millones; las exportaciones totalizaron US$ 619 millones, con una disminución interanual de 23,9%; e importaciones fueron por 1.028 millones de dólares, con un descenso de 1,8%.

En el caso de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), el déficit ascendió a US$ 241 millones, con exportaciones por US$ 611

millones, con un descenso interanual de 37,8%, e importaciones por US$ 852 millones, con un incremento de 9,7%.

Y, finalmente, el intercambio comercial con China registró un saldo negativo de US$ 944 millones, fruto de exportaciones por US$ 477 millones, con una caída interanual de 54,7%, e importaciones por US$ 1.421 millones, que disminuyeron 12,2%.