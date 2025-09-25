Tras obtener el cupo de u$s 7.000 millones, el Gobierno nacional puso fin a la quita de retenciones para la exportación de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, dejando a pequeños y medianos productores al margen del beneficio. “El cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores”, afirmaron desde la Sociedad Rural de Rosario.

En el breve lapso de tiempo que duró la medida (entre dos y tres días), un total de 11 empresas cerealeras exportó casi la totalidad de lo vendido. Según datos de Fyo, las más beneficiadas fueron Bunge, LCD, COFCO, Viterra y Cargill, con declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) que superaron los 2 millones de toneladas en el caso de las primeras dos firmas, mientras que las tres restantes presentaron declaraciones juradas que oscilaron entre 1,8 y 1,3 millones de toneladas.

El podio lo completaron Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y A.D.M., con niveles menores al millón de toneladas declaradas para exportar.

“Desde nuestra entidad queremos expresar nuestra preocupación respecto a la aplicación del Decreto 682/2025, que estableció un cupo de USD 7.000 millones para la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo un régimen diferencial”, señalaron desde la Sociedad Rural de Rosario.

De acuerdo al comunicado de la entidad, “el cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores”. “La enorme mayoría de los productores primarios y medianos quedó al margen de este beneficio”, lamentaron.

En cuanto a la medida impulsada por el Gobierno, desde la Sociedad Rural de Rosario apuntaron: “En lugar de ser un ‘guiño al campo’, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día. Reafirmamos que las políticas públicas deben diseñarse con criterios de equidad y alcance real a toda la cadena agroproductiva, garantizando igualdad de oportunidades y evitando que los beneficios se concentren en unos pocos actores”.