Estiman que en el Gran Rosario hay 11.000 desocupados más que el año pasado

Con 8 mil puestos de trabajo privado menos que en 2023 en Santa Fe, una caída de consumo en los supermercados de 15% en lo que va del año, y la precarización laboral que impacta de lleno en jóvenes y mujeres, la realidad pura y dura se ventiló en la Cámara de Diputados provincial. Respecto del año pasado, hay 11 mil desocupados más en el Gran Rosario.

“Los números muestran con crudeza lo que ya se siente en la calle: la crisis económica golpea fuerte en Rosario. El plan económico de Milei y Caputo está mostrando sus límites: piensa más en el mercado financiero que en la gente y no ofrece respuestas para los trabajadores y las familias. La pérdida de empleos en Rosario es la cara más dura de ese fracaso”, señaló el diputado provincial Joaquín Blanco al presentar en la comisión de Asuntos Laborales un relevamiento realizado por la consultora PxQ.

El informe recoge rasgos de la recesión económica en la provincia, la caída de la actividad en mayo, junio y en julio, cuando la retracción del 2,3% mensual y -1.1% interanual disolvió el repunte logrado respecto de 2024.

El informe se basa en datos analizados del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imae).

Destaca este relevamiento que en el Gran Rosario la tasa de desocupación se incrementó interanualmente en 1,5% -entre el primer trimestre de 2025 contra el mismo período de 2024- lo que significa 11 mil desocupados más. Esta situación se explica, principalmente, “por un aumento de la tasa de actividad, es decir personas que se volcaron a la búsqueda de empleo y no lo consiguieron”, detalla el documento.

En el Gran Santa Fe se registró una merma de alrededor de 9 mil desocupados, producto de una caída en la participación laboral. En la comparación territorial, queda en evidencia la heterogeneidad dentro de la provincia y la gravedad de la situación rosarina.

El informe también muestra que los jóvenes y las mujeres son los más afectados por la situación de informalidad. “Según pudimos observar, para el cuarto trimestre de 2024, una de cada tres mujeres no tenía aportes jubilatorios ni obra social, y con los jóvenes esa situación se profundiza porque la mitad se encuentra bajo una situación de precarización laboral”, explicó el diputado.

“Pero otro dato alarmante es que cada vez hay más personas que buscan un segundo o tercer empleo. Entre los dos aglomerados más grandes de la provincia, que son Rosario y Santa Fe, hay cerca de 120 mil personas en búsqueda de otro trabajo porque con uno no alcanza”, detalló.

Acorde a la Encuesta permanente de Hogares (EPH), en el segundo trimestre de 2025, en el Gran Santa Fe hay 17 mil ocupados demandantes de empleo y 24 mil subocupados; mientras que en el Gran Rosario son 101 mil personas demandantes y 71 mil subocupados.

“El programa de Milei y Caputo genera recesión y desempleo. La obsesión por cumplir con los organismos internacionales y garantizar rentabilidad financiera no se traduce en soluciones para quienes producen y trabajan”, concluyó Blanco.

“Estamos frente a una situación alarmante: el modelo económico que impulsa el gobierno de Milei castiga a la producción, destruye empleos y genera cada vez más incertidumbre en las familias trabajadoras”, dijo el legislador socialista del frente Unidos.

“Esto desmiente la idea de que ´ya pasó lo peor´, como dijo el presidente. La recesión a nivel nacional sigue afectando a la producción industrial, la cadena agroexportadora y al empleo santafesino”, dedujo Blanco.