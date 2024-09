El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert precisó que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, deberá llegar a US$ 20.000 millones y no a los US$ 60.000 millones como dijo el presidente Javier Milei en la noche del domingo

Espert, en declaraciones radiales, explicó que el gasto público total, es decir, la Nación, más las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$ 600.000 millones. De ese total, 14% lo gastan las provincias, es decir US$ 64.000 millones “y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser US$ 20.000 millones”.

“Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del producto (en lugar) del 33 que estamos hoy”, advirtió

Y señaló que ese 25 puntos del PBI que gastaría el estado argentino en su totalidad “no nos convierte en Suiza, pero sin déficit fiscal y sin inflación” hará que la economía vuelva a crecer, aseguró.

Espert afirmó también que el ritmo de devaluación mensual del 2% “sigue hasta fin del año que viene”, y que en el caso del cepo, “la idea es ir reduciéndolo, eliminando trabas de manera gradual como se esta haciendo”.

Además, advirtió a la oposición: “Seguiremos gobernando con un presupuesto ajustado por resoluciones de Ministerio de Economía, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y Decretos”.

El crecimiento proyectado de la economía del 5% para el año próximo “va a permitir acumular reservas como para ir, de manera gradual, como hasta ahora estamos haciendo, ir desarmando el cepo”.

Y precisó que desde el Gobierno “estamos viendo que la cantidad de reservas del Banco Central siempre sea una que impida algún salto del dólar, que desestabilice” las variables macroeconómicas.