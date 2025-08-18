El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en julio un aumento de 1,9%, con relación al mes anterior. La cifra es igual al promedio nacional que dio a conocer en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es del 36,6%, igual que la nacional. En tanto, la variación acumulada en el 2025 es de 18,6%.

La inflación provincial de julio estuvo impulsada principalmente por los rubros Esparcimiento (3,5%), que acumula una variación interanual de 23,3%; y Vivienda y servicios básicos (2,9%), traccionado por el incremento en los alquileres de vivienda (4,2%).

Le siguen en importancia Transporte y comunicaciones (2,3%), impulsado por los aumentos de combustibles; Alimentos y bebidas (1,8%) con incrementos significativos en Verduras, Otros bienes y servicios (1,8%) y Atención médica y gastos para la salud (1,5%). Asimismo, el rubro Indumentaria bajó 0,4%.