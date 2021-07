Las exportaciones concretadas a través de puestos de Aduana en la provincia de Santa Fe registraron en los primeros cinco meses del año un incremento de 38,3% respecto al mismo período de 2020, mientras que las importaciones marcaron un aumento de 44,4% en similar período, informó este jueves el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).



El organismo provincial indicó en su informe que “en los primeros cinco meses de 2021 el total exportado ascendió a U$S 13.132,1 millones, un valor 38,3% mayor al registrado en el mismo período del año anterior”.



Mientras que en el caso de las importación por las aduanas de origen en la provincia, el valor ingresado entre enero y mayo pasados fue de U$S 2.271,3 millones, equivalente a un 44,4% más que en el mismo período de 2020.

En mayo, el último mes informado, las exportaciones por aduanas radicadas en esta provincia sumaron U$S 3.041,1 millones, un 33,3% más en su comparación interanual, mientras que las importaciones ascendieron a U$S 606,6 millones en mayo, un 52,7% mayor que un año antes.



La provincia de Santa Fe cuenta con cinco aduanas ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela.



La de mayor volumen de actividad es la situada en la ciudad de San Lorenzo, corazón del complejo agroexportador del país.



Según el informe del IPEC, las exportaciones del mes de mayo con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 2.268 millones, “siendo la aduana más importante de la provincia en términos de valores exportados”.



Además, el organismo señaló que “se observa una suba de 43,5% respecto de mayo de 2020” y en el acumulado anual “se registró una variación positiva del 54%”.



En orden de importancia por los volúmenes que moviliza, a la aduana de San Lorenzo le sigue la de Rosario, luego de la de Santa Fe, la de Rafaela ocupa el cuarto puesto y por último se ubica radicada en Villa Constitución, la única que mostró un desempeño negativo en relación al año pasado, según el IPEC.