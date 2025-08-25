El veto de Milei a jubilados recortó en Santa Fe $37 mil millones

Una ponderación desde este mes de setiembre hasta agosto de 2026 ubican el efecto del veto de Javier Milei al aumento del haber jubilatorio y el bono en una pérdida de 37 mil millones de pesos para este sector de la población en la provincia de Santa Fe.

Son conclusiones de un estudio que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y que amplificó una de sus economistas, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada.

En Santa Fe existen hoy 487.146 jubilados, lo que implica una masa de haberes jubilatorios de $448 mil millones para los próximos 12 meses. El cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.

“Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia”, relacionó Strada.

Santa Fe es la tercera jurisdicción en cuanto a volumen de dinero perdido por su masa de jubilados, después de Buenos Aires ($181.272 millones) y Córdoba ($40.218 millones)