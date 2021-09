Este jueves se difundieron las cifras de desocupación a nivel nacional, con números alentadores y en vistas de recuperar la economía tras el parate de la pandemia. Según el informe del Indec, el índice de desempleo se ubicó en el 9,6% al cierre del segundo trimestre. En tanto, en el Gran Rosario se registró un 11,8%.

En diálogo con Sí 98.9, el director Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación Cristian Recchio celebró "haber roto la barrera simbólica y psicológica de los dígitos es muy importante". "Es algo importante para el mundo del trabajo y no es fácil de lograr", destacó.

En ese sentido, el funcionario detalló que el Gran Rosario en zona que suele superar la media nacional. Sin embargo, destacó la importancia de estos números. "No sólo el nivel de desocupación, que a veces tiene que ser con la cuestión estacional. Tenemos una mejora en todos los índices de empleo", explicó a Leo Ricciardino en Estamos de vuelta.

Recchio le atribuyó estas mejoras en los índices a las nuevas flexibilizaciones. "Nos permitió ir recuperando niveles de empleo pre pandémicos que no son los mejores", señaló. "El 2019 no fue un buen año, tras cuatro años del gobierno de Cambiemos no eran los mejores los números. pero esto es alentador para lo que se viene", recordó.

Por último, anticipó que con el levantamiento de otras restricciones de cara al primero de octubre el panorama será aún más alentador.