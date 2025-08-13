El mercado laboral en Santa Fe se estancó y no crece

Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe revelan que el empleo privado registrado continúa sin recuperarse y en niveles similares a los del mes anterior.

La información disponible apunta el mes de mayo, cuando en Santa Fe se contaban 511.700 empleos registrados, 100 puestos menos que en abril, cuando la cuenta daba 511.800.

De esta manera, queda en evidencia que el aparato económico provincial todavía no ha podido recuperar su generación de trabajo. La cifra sigue por debajo del mayor registro histórico con estacionalidad de trabajadores en el sector privado formal. Eso fue en noviembre de 2023, cuando se contaban 524.300 trabajadores y trabajadoras en el sector privado.

Luego de la fuerte caída que se verificó en la primera mitad del año pasado, el empleo entró en una meseta con variaciones mensuales mínimas positivas y negativas.

A continuación, se brinda la performance de abril para mayo en los principales rubros de la economía santafesina en cuanto a crecimiento o disminución de su capacidad de empleo:

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (+0,6%)

Suministro de electricidad, gas y agua (+0,4%)

Comercio y reparaciones (+0,3%)

Hoteles y restaurantes (+0,2%)

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+0,2%).

Los sectores de Enseñanza y Construcción permanecieron sin cambios en el mes de mayo 2025.

Explotación de minas y canteras (-0,9%)

Intermediación financiera (-0,5%)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,2%)

Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,1%)

Industrias manufactureras (-0,1%)

El trabajo independiente, los cuentapropistas, experimentó una caída del 10,5%. Al interior de este grupo, existieron diversos comportamientos y matices que explican esta fuerte caída. Por un lado, aumentaron los aportantes al monotributo (+3,7%) y al régimen de autónomos (+3,2%). Por otro lado, la caída del 64,6% en la cantidad de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño del conjunto de trabajadores independientes. Esa disminución se encuentra relacionada con los cambios normativos que afectaron a este régimen en particular.

El trabajo en casa particulares experimentó un decrecimiento del -2,4%. En la Provincia el sector representa en total un universo de unas 60.000 personas.

La remuneración nominal bruta promedio de mayo de 2025 fue de $1.627.306. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $ 1.253.391.

“Estos datos están reflejando algunas situaciones que tienen que ver con la economía argentina y de la provincia. El empleo se encuentra estrechamente vinculado a eso. En momentos como el actual: recesivo, con pérdida de poder adquisitivo del salario, consumo deprimido, tenemos una afectación directa al empleo”, analizó Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo en la gobernación de Omar Perotti.

Pusineri instó a vigilar el desempeño de la industria santafesina, una variable clave en la tasa de ocupación y desocupación de Santa Fe. “Si las medidas económicas significan un golpe a la actividad industrial, los datos de empleo van a tener un derrotero negativo hacia adelante. Me parece que el esquema de apertura de importaciones sin una mirada inteligente es una cuestión a monitorear muy de cerca porque allí puede haber una afectación en el trabajo industrial, el sector que más empleo privado registrado tiene”, observó. La industria provincial, en todas sus ramas, ocupa hoy alrededor de 130.000 personas de ese universo global de casi 512.000 trabajadores.