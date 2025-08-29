El Gobierno oficializó este viernes la actualización de los impuestos que gravan los combustibles, medida que comenzará a regir a partir del 1° de septiembre y que impactará en el valor de la nafta y el gasoil.

El Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece incrementos tanto en el tributo sobre los combustibles líquidos como en el impuesto al dióxido de carbono.

Estos gravámenes se aplican de manera directa sobre los precios en surtidor y constituyen una de las principales fuentes de recaudación fiscal vinculada al consumo energético.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Los incrementos correspondientes a actualizaciones del año calendario 2024 y del primer y segundo trimestre del año 2025, que habían sido diferidos, se aplicarán conforme al siguiente esquema:

• Primera fase (del 1° al 30 de septiembre de 2025):

◦ Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10.523 por unidad de medida, y el impuesto al dióxido de carbono en $0,645.

◦ Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $8.577, con un monto diferencial de $4.644 para ciertas áreas, y el impuesto al dióxido de carbono en $0,978.

• Segunda fase (a partir del 1° de octubre de 2025):

◦ Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2025.

La medida se enmarca en la necesidad del Gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.