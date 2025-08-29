El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó, este viernes, una nueva norma para intentar contener la volatilidad en el precio del dólar y evitar movimientos bruscos en el mercado cambiario.

La medida, conocida en el último día hábil del mes, apunta a regular la cantidad de dólares que las entidades financieras pueden manejar.

Las nuevas reglas se informaron a través de la Comunicación “A 8311”, la cual establece en primer lugar que, a partir del 1 de diciembre de este año, la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera será de cumplimiento diario. Es decir, que los bancos deberán informar y cumplir de manera diaria con el límite de dólares que tienen permitido manejar.

A su vez, cuando dicha Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera sea negativa —cuando un banco tenga más dólares vendidos que comprados— no podrá superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda.

En tercer lugar, con vigencia inmediata, se prohibió que los bancos incrementen la posición de contado el último día hábil del mes respecto del saldo registrado del día anterior, aunque sí podrán reducirla.