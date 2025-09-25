La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció, este miércoles por la noche, que las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron los 7.000 millones de dólares, la cifra tope fijada por el Gobierno para la quita de retenciones.

De esta forma, a partir de ahora, ya no será posible registrar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo el beneficio que establecía el decreto 682/2025 (retenciones cero).

La eliminación del tributo había sido establecida para los siguientes productos: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, no solo en granos sino también en gran parte de sus productos agroindustriales, incluyendo harina y pellets de soja y girasol, aceites de soja y girasol, biodiésel, harina de trigo, malta, entre otros. Posteriormente, el decreto 685/2025 extendió la medida a productos cárnicos.