Mientras el presidente Javier Milei espera el salvataje económico de Estados Unidos para ganar las elecciones legislativas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó, este martes, su informe Perspectivas Económicas Mundiales con malas noticias para el libertario.

En su informe de octubre de Perspectivas para la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), el organismo internacional proyectó que la economía argentina crecerá 4,5% en 2025, un punto porcentual (p. p.) por debajo de la estimación previa, y 4% en 2026, una corrección a la baja de 0,5 p. p.

Asimismo, para la inflación pronosticó que cierre el año en 41,3%, por encima del 35,9% que estimaba en abril y más de 16 puntos porcentuales por encima del 24,5% que proyectó el equipo económico del Gobierno nacional. En cuanto a 2026, tras pronosticar en abril un Índice de Precios al Consumidor de 14,5% para el año próximo, ahora corrigió esa estimación y espera que se sitúe en 16,4%.

El escenario laboral también se modificó en el informe del FMI, el cual prevé una tasa de desempleo de 7,5% en 2025 y 6,6% en 2026, frente al 6,3% y 6,0% estimados en abril.