Con el kilo de carne vacuna entre los 700 y los 1.000 pesos, sonó oportuno el mercado itinerante del Ministerio de Desarrollo Social que se instaló en Plaza San Martín para vender cortes a precios populares. Pero parece ser sólo un parche de un producto que si sube, arrastra los precios de otros tantos.

A las 9 arrancó la movida bautizada “En defensa de la mesa de los argentinos”, un programa articulado con la Dirección de Políticas Integradoras del ministerio mencionado. “Es carne de excelente calidad a precios populares. Arranca en el centro, en Plaza San Martín, pero luego se repetirá los miércoles en los distintos distritos de la ciudad ”, sostuvo al móvil de Sí 98.9, Martín Frutos, referente de la iniciativa.

Alrededor de 400 kilos de carne hasta agotar stock: Bola de lomo $ 490; asado $ 390; picada común $ 150 y la especial $ 250; Paleta $ 360; Tapa de asado $ 430; Vacío $ 490; Matambre $ 500. Son precios muy por debajo de lo que consiguen habitualmente en un comercio.

Para descifrar por qué aumenta la carne, el empresario del rubro y referente peronista, Alberto Samid, dio algunos lineamientos en Sí 98.9. Palabra autorizada de quien fue fuente principal en el célebre documental “Todo sobre el asado”, y que además, copó comercialmente toda la cadena de la carne: desde la crianza del ganado, los frigoríficos, hasta la venta al público.

“No soy más el rey de la carne. No me alejé, me alejaron. Macri me clausuró 400 negocios ”, comenzó. Según Samid, el precio por las nubes de la carne “lo comenzó Macri”: “Preguntaba por qué la carne era tan barata comparada con Europa. Él y su familia, los Blanco Villegas, son los grandes ganaderos de este país. Querían la carne más cara ”.

“Hoy los que sufrió la carne son los consignatarios, los frigoríficos y los supermercados. Se ponen de acuerdo y lo hacen a propósito y perjudican al gobierno, porque cuando aumenta la carne, arrastra el aumento de todo. No puede valer esto la carne, ha aumentado el doble que la inflación. Somos un país ganadero ”, finalizó.

Aca la nota completa: