La tregua financiera duró poco. Menos de un día después del optimismo que siguió a las elecciones legislativas por el triunfo de La Libertad Avanza, el mercado cambiario volvió a sacudirse: el dólar oficial subió fuerte y se ubicó al límite del esquema de flotación.

En el Banco Nación, el tipo de cambio minorista saltó 45 pesos (3,1%) y cerró en $1.505 por unidad, apenas diez pesos por debajo del récord alcanzado el viernes previo a los comicios. En el segmento mayorista, la cotización trepó hasta $1.480, rozando el techo del sistema de bandas fijado en $1.494,53.

El repunte borró buena parte de la baja registrada el lunes, cuando los mercados habían reaccionado con euforia al triunfo de La Libertad Avanza: ese día la Bolsa porteña había tenido su mayor suba en tres décadas y el riesgo país se había desplomado casi 40%. Pero la calma duró poco.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia. El contado con liquidación (CCL) avanzó 2,1% hasta los $1.484, mientras que el MEP subió 2,4% y se ubicó en $1.474. Según operadores, el rebote responde a una mayor demanda de cobertura y a un reacomodamiento de precios tras las fuertes bajas de la víspera.

La única excepción fue el dólar blue, que se mantuvo estable en torno a $1.465, sin cambios significativos en las cuevas porteñas.

En paralelo, los bonos soberanos tuvieron una jornada mixta: los Globales mostraron leves avances (el AL30D subió 0,5%), mientras que los Bonares cerraron con retrocesos (el AL29D cayó 1,12%).

El nuevo salto del dólar refleja que la tensión cambiaria persiste pese al alivio inicial. Los inversores siguen atentos a las próximas decisiones del Banco Central y del Gobierno nacional, que por ahora sostienen el esquema de flotación administrada para contener la volatilidad.