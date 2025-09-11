El tipo de cambio minorista cerró en $1445 en el Banco Nación y quedó cerca del techo de la banda cambiaria. Los dólares financieros también operaron al alza, mientras que el blue se mantuvo como el valor más bajo del mercado. Bonos y acciones retomaron la tendencia bajista tras un breve rebote.

Los mercados argentinos volvieron a teñirse de rojo este jueves, en un clima todavía marcado por la incertidumbre política tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El dólar minorista sumó \$10 y cerró en \$1445 en el Banco Nación, su valor nominal más alto, mientras que el mayorista avanzó hasta \$1432,19, aún con margen para alcanzar el techo de \$1471 que fija el esquema de bandas de flotación.

La presión cambiaria se intensificó luego de que el Banco Central decidiera bajar en cinco puntos porcentuales la tasa mínima de interés. Analistas advirtieron que, si esta tendencia se sostiene, podría aumentar la demanda de dólares y forzar al Gobierno a recalibrar su estrategia en las próximas semanas.

En paralelo, los tipos de cambio financieros también mostraron alzas: el dólar MEP escaló hasta \$1451,12 y el contado con liquidación terminó en \$1446,32. En el mercado informal, el blue subió \$20 y se vendió a \$1410, aunque se mantuvo como la cotización más baja dentro del sistema cambiario.

El frente bursátil tampoco dio respiro. Tras un rebote del 11% el miércoles, el índice S\&P Merval retrocedió 1,1% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York acompañaron la baja. Los bonos soberanos también volvieron a caer y el riesgo país se ubicó en 1024 puntos, reflejando la persistente fragilidad de los activos locales.

Según los analistas de PPI, más allá de las oscilaciones diarias, el panorama de mediano plazo continúa siendo complejo: en lo que va del año, las acciones acumulan una pérdida superior al 25% y los bonos retroceden más del 12%, golpeados por la volatilidad política y económica.