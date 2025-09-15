Los mercados financieros volvieron a golpear a los activos argentinos en una jornada marcada por la presentación del Presupuesto 2026. El dólar mayorista trepó hasta los \$1.467, con posturas vendedoras en \$1.473,50 que no llegaron a ejecutarse, y cerró al filo de la banda de libre flotación establecida por el Banco Central.

La presión cambiaria se trasladó a la deuda soberana: los bonos en dólares retrocedieron en promedio un 3%, con el Bonar 2038 desplomándose 5,7%. Como consecuencia, el riesgo país se ubicó nuevamente en la zona de los 1.200 puntos básicos, el nivel más alto en casi un año.

Analistas explicaron que la cercanía al techo de la banda genera incertidumbre y limita el margen de maniobra oficial. “El mercado está cada vez más cerca de testear la zona de intervención”, advirtió Nicolás Cappella, del Grupo IEB, mientras que otros operadores señalaron que la política cambiaria quedará bajo escrutinio tras el mensaje presidencial.

El retroceso de los bonos también refleja dudas sobre la capacidad del Gobierno de afrontar vencimientos sin acceso al crédito internacional. “Cada dólar cuenta, y con este riesgo país no hay financiamiento externo. Por eso preocupa que haya que pagar todo en efectivo”, alertó un operador del mercado.

En paralelo, las reservas brutas del Banco Central cayeron en USD 461 millones, hasta los USD 39.848 millones, el nivel más bajo desde julio. El descenso obedeció principalmente a pagos de deuda con organismos multilaterales, entre ellos el BID y el Banco Mundial.

La expectativa ahora está puesta en el discurso del presidente Javier Milei, que presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional. Los inversores esperan señales adicionales sobre la política cambiaria y fiscal, en un contexto de elevada volatilidad y presiones sobre el mercado financiero argentino.