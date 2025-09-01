El dólar oficial arrancó septiembre con una fuerte alza en la previa de las elecciones de medio término en Buenos Aires. El mayorista escaló $30 (+2,2%) hasta $1.372, mientras que en el Banco Nación la divisa llegó a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta. En algunas entidades privadas, como ICBC y Banco Macro, el billete alcanzó los $1.400.

La suba coincide con la venta de dólares que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central (BCRA) en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Entre el 11 y el 27 de agosto, los depósitos en dólares del Tesoro bajaron 354 millones de dólares, lo que generó especulaciones sobre la intervención oficial en el mercado para contener la cotización.

Mientras tanto, el dólar blue subió $25 y cerró a $1.355, con una brecha negativa del 1,5% frente al mayorista. Sin embargo, si bien este era el precio informado, no se conseguía por ningún lado según reportaron compradores habituales. El dólar MEP cotiza a $1.379,91 y el Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.384,26, con una brecha de referencia del 0,7%, aunque Wall Street permanece cerrado por el feriado del Labour Day.

Analistas de Bell Bursátil destacaron que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, la divisa norteamericana sigue subiendo. “El mercado parece no salir de la desconfianza económica y busca refugio en el dólar”, indicaron, alertando sobre la posibilidad de que las tasas de interés pierdan atractivo como opción de inversión.