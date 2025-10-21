El dólar oficial operó este martes al borde del techo de la banda cambiaria, en una jornada marcada por la volatilidad y la expectativa de intervención del Banco Central. En los bancos, la divisa norteamericana superó los $1.500, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.600, reflejando la tensión en los mercados financieros a pocos días de las elecciones generales.

En el Banco Nación, el dólar cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación del 1,34%. Valores similares se registraron en el Banco Provincia, mientras que el Banco Galicia mostró el mayor incremento del día, con una suba del 1,68%. En tanto, el Santander Río reportó un aumento más moderado del 0,66%.

Entre las entidades privadas, el Banco Macro cerró en $1.515, el Credicoop en $1.510 y el BBVA Banco Francés en $1.520, con subas promedio del 1%. Los bancos Santa Fe y Entre Ríos marcaron la brecha más alta de la jornada, con una cotización de $1.529 para la venta, casi $100 por encima del valor de compra.

En el circuito financiero, el dólar MEP avanzó un 2,01% y finalizó en $1.586, impulsado por una mayor demanda de cobertura frente a la volatilidad local y externa. El estrecho spread de apenas 45 centavos entre compra y venta muestra un mercado operando con alta paridad y volumen sostenido.

El dólar blue también continuó con tendencia alcista y cerró en $1.535, un 1,99% más que el lunes. La brecha con el tipo de cambio oficial volvió a superar los $20, lo que confirma la persistente presión cambiaria sobre el circuito informal.

Con el mercado atento a las señales desde Washington y a los próximos anuncios del Gobierno, los operadores coinciden en que el tipo de cambio se mantiene en zona de máxima tensión. En las próximas jornadas, el foco estará puesto en el accionar del Banco Central y en cómo responda la autoridad monetaria para evitar un nuevo salto en las cotizaciones.