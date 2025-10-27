El mercado financiero argentino arrancó la jornada con euforia luego del contundente triunfo del oficialismo, que obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional. La reacción inmediata fue una fuerte suba de las acciones y los bonos soberanos, acompañada por una marcada caída en el precio del dólar.

En las primeras operaciones, el dólar oficial llegó a tocar un piso de $1.370, aunque con el correr de las horas se estabilizó en $1.450 en el Banco Nación, lo que representa una baja del 4,3%. En el mercado mayorista, la divisa se negocia a $1.413, con un retroceso del 5,3%, mientras que el dólar blue cae $75 o 5,6%, hasta $1.440 para la venta.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña trepa 20% en pesos, hasta los 2.480.000 puntos, impulsado por la fuerte suba de los bonos Globales, que avanzan hasta 25%, y los ADR en Wall Street, con incrementos de hasta 50%. Entre las principales alzas se destacan Banco Supervielle (+50%), Grupo Financiero Galicia (+45%), YPF (+35%) y Vista Energy (+30%).

“El mercado reaccionó con optimismo. Las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae hoy a 680 puntos. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo”, expresó el presidente Javier Milei en declaraciones a A24.