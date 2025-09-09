El dólar volvió a subir este martes en el segmento mayorista, donde marcó un nuevo récord nominal al cerrar en \$1.416,5 para la venta. Con este nivel, el tipo de cambio quedó apenas 3,8% por debajo del techo de la banda de flotación, en un contexto de presión creciente tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria.

En el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA), la divisa cerró a \$1.381,04 para la compra y \$1.432,84 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, terminó a \$1.375 y \$1.425 respectivamente. El dólar turista o tarjeta, que suma un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, trepó hasta los \$1.852,5.

En paralelo, el dólar blue se negoció a \$1.385 en el mercado informal, mientras que los tipos de cambio financieros operaron con leves caídas: el MEP cerró en \$1.427,83 y el contado con liquidación (CCL) en \$1.435,71, con brechas frente al mayorista de 0,8% y 1,2% respectivamente. El volumen operado en contado fue de casi u\$s402,2 millones, en una jornada de baja volatilidad y sin aparente intervención oficial.

Los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia alcista: el mercado anticipa que la cotización mayorista alcanzará los \$1.446 a fin de septiembre y escalará hasta los \$1.600 en diciembre, por encima del techo de la banda. En la jornada se negociaron unos u\$s1.436 millones en estos instrumentos.

En este marco, las tasas de caución en pesos se ubicaron en 37,16% a un día, 38% a siete días y 47% a un mes. Además, el Tesoro lanzó la primera licitación del mes, con vencimientos por \$7,2 billones, que incluirá Lecaps de corto plazo, bonos dólar linked y títulos ajustados por inflación y por tasa de interés, en un intento por absorber pesos y contener la tensión cambiaria.