El dólar cerró este jueves con una leve tendencia bajista en la mayoría de los bancos del país, mientras que las cotizaciones paralelas también mostraron descensos moderados. La jornada se desarrolló sin sobresaltos, marcando un respiro en el mercado cambiario luego de las correcciones registradas a mitad de semana.

En el sector bancario, el Banco Nación mantuvo sus valores sin cambios en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. El Banco Provincia bajó 0,34%, con cotizaciones de $1.405 y $1.465, mientras que el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos registraron descensos de 1,35%, ubicando el dólar en $1.385 para la compra y $1.465 para la venta.

El Banco Macro acompañó la tendencia con una baja del 0,34%, cerrando en $1.400 y $1.460. En contraste, el BBVA Banco Francés fue el único que operó al alza, con un incremento del 0,34% y valores de $1.410 para la compra y $1.465 para la venta, consolidando un spread de $55.

Otras entidades financieras también reflejaron leves ajustes: el Banco Galicia retrocedió 0,34% (a $1.405 y $1.455), el Banco Credicoop cayó 1,35% ($1.410 y $1.460) y el Banco Santander Río registró una baja similar, con un spread de $50. El Banco Bica cotizó en $1.418 y $1.475, con una baja del 1,34%, mientras que el ICBC descendió 0,68%, a $1.390 y $1.455.

En el segmento financiero, el dólar MEP cerró con una baja del 0,34%, ubicándose en $1.466,79 para la compra y $1.467,18 para la venta. La mínima diferencia entre ambas cotizaciones reflejó la estabilidad del mercado bursátil, que se mantiene dentro del mismo rango desde comienzos de la semana.

Por su parte, el dólar blue también retrocedió 0,34% y cerró en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. Con esta leve baja, el paralelo continúa operando sin movimientos bruscos, en un escenario de moderación que los analistas interpretan como una señal de equilibrio transitorio en el mercado cambiario.