El mercado cambiario tuvo una jornada de contrastes este miércoles. El dólar blue cayó cinco pesos y cerró a $1.355 para la venta, mientras que en el sistema bancario se registraron bajas de hasta $20. En paralelo, el MEP mostró un leve repunte.

El dólar paralelo cerró con una caída de $5 y se ubicó en $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, con un spread de $20 entre ambas cotizaciones. La baja se dio tras varias jornadas de inestabilidad en el mercado informal.

En los bancos, la divisa también mostró descensos: en el Banco Nación finalizó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta, mientras que en el Banco Provincia se ofreció a $1.325 y $1.375, respectivamente. El BBVA cerró en $1.325/$1.365, y el Santander en $1.335/$1.375.

Por su parte, el Galicia y el Credicoop mantuvieron valores de $1.340/$1.380 y $1.335/$1.375, respectivamente, mientras que en el Banco Macro la divisa se ubicó en $1.335 para la compra y $1.379 para la venta. En el ICBC, en cambio, la brecha fue más amplia, con $1.288,60 y $1.397,26.

En tanto, el dólar MEP mostró una leve suba y cerró en $1.356,40 para la compra y $1.356,98 para la venta, con una variación positiva del 0,21% en la jornada.