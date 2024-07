El presidente Javier Milei se acercó este domingo a La Rural de Palermo, que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA), para participar de la inauguración de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Palermo. En un discurso encendido, el titular de la SRA, Nicolás Pino, le pidió paciencia al campo para luego presentar los reclamos del sector al mandatario y aseguró que “los productores no son magnates egoístas”.

Antes del discurso de Javier Milei, habló el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y señaló: “Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja y no liquidan sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población. El productor no es un especulador sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración”.

En otro tramo de su discurso, Pino se despachó con una serie de reclamos al gobierno: “Señor Presidente, usted sabe muy bien cuál es el problema fundamental del que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación —conocidos como las retenciones—, que tratan en forma desigual al campo, en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. Si se eliminara, surgiría la respuesta inmediata del aumento en la producción, en el empleo, y, en definitiva, en la recaudación de otros impuestos más equitativos” “En cambio, lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario. Sr. Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra”.

Luego fue el turno del presidente de brindar el discurso inaugural. Javier Milei agradeció el pedido de paciencia de Pino e insistió en ese sentido. “Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez, pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo, sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”, subrayó.

A las 11.10 el presidente Javier Milei llegó a la Rural. Minutos antes habían llegado Karina Milei, Victoria Villarruel y Guillermo Francos. También se vio a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), entre otros. Además, estaba presente el jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou.