Tras el ingreso récord de u$s7.100 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a fines de septiembre, por la quita temporal de retenciones, el campo reducirá la liquidación de divisas en el último trimestre del año. De esta forma, el Gobierno pierde un flujo importante de divisas estadounidenses para contener el valor de la moneda tras las elecciones legislativas del próximo domingo.

Según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre octubre y diciembre ingresarán al MLC sólo u$s3.900 millones, un monto inferior al promedio histórico e incluso cercano a los mínimos de los últimos años. De esta forma, la quita momentánea de retenciones, pensada para dinamizar la oferta de dólares, terminará perjudicando al mercado cambiario hacia fin de año, justo en una etapa de menor estacionalidad exportadora y de mayor necesidad de divisas para sostener la estabilidad del mercado.

“La eliminación temporaria de retenciones impulsó una concentración de la liquidación en septiembre, que limitará el flujo hasta la nueva cosecha”, señala el trabajo presentado por la entidad local.

Pese a esa caída prevista, el balance anual del sector se mantiene sólido. Según la BCR, el complejo agroexportador ya aportó u$s30.600 millones al MLC en lo que va de 2025, a los que se suman u$s1.550 millones liquidados vía dólares financieros durante la vigencia del esquema conocido como “dólar blend”. En conjunto, el flujo de divisas del agro alcanza los u$s32.150 millones, un nivel superior a todo lo registrado en 2024 (u$s30.570 millones).

Con el aporte adicional previsto para el cuarto trimestre, el año cerraría con u$s36.000 millones, el tercer mayor ingreso histórico, sólo por detrás de 2021 y 2022, períodos excepcionales en los que los precios internacionales de los commodities se ubicaban en niveles muy superiores a los actuales.