Esta semana se conoció el cuarto informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (IPEC) Censo-Agropecuario-4º2021.pdf (estadisticasantafe.gob.ar) sobre los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018 en lo que hace a información sobre la composición del agro santafesino en comparación con el anterior censo de 2002.

Entre los principales resultados preliminares se destaca, que al igual que ocurrió nacionalmente, las Explotaciones Agropecuarias (EAP) cayeron respecto de 2002, lo que implicó la expulsión de cientos de productores medianos y pequeños del campo en medio del crecimiento del modelo agroexportador.

El informe del instituto provincial se realizó en 2018, después de un fallido intento de censo en 2008, momento en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantenía un conflicto con las entidades gremiales agrarias. En este último censo también se conocieron datos sobre superficie cultivada, cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) y de parcelas; superficie sembrada por grupo de cultivos; EAP por escala de extensión y tipo jurídico del productor; superficie implantada en siembra directa y tratada con agroquímicos y fertilizantes y canales de comercialización en primera venta

Según informaba el INDEC luego del Censo de 2018 a nivel nacional a cantidad de explotaciones agropecuarias llegaba a 250.881, unas 82.652 menos que en 2002. En la provincia de Santa Fe la cantidad de explotaciones en ese mismo período disminuyó un 29%. Mientras que en 2002 se contabilizaban 28.034 explotaciones agropecuarias, en 2018 quedaban 19.829.

Si bien en la provincia de Santa Fe la mayor cantidad de explotaciones se encontraron en el rango de extensión de 200,1 a 500 has.(productores medianos); representando el 22,8% y 22,1% respectivamente, no a todos les fue igual en los años de apogeo del boom sojero y el modelo agroexportador, ya que en la provincia la mayor disminución en cantidad explotaciones se observó en las escalas de menor extensión: las de 5,1 a 50 has. se redujeron 37,4%; las de 50,1 a 100 has. Disminuyeron 34,8%; y las de 100,1 a 200 has. 33,7%.

Por otro lado las explotaciones de entre 1000,1 a 5000 has.; (37,6% y 33,9%) son las que ocupan más cantidad de superficie en el campo santafesino.

El dato es que las únicas que crecieron fueron las explotaciones de más de 20 mil has, la gran propiedad terrateniente: eran 17 y ahora son 19. La exigencia de escala, el precio de los arrendamientos y la falta de políticas para el pequeño y mediano productor redundó en la vieja historia de que los más grandes se coman a los más chicos, concentrando aún más la propiedad de la tierra. En tanto, la superficie promedio de las explotaciones de la provincia se incrementó de 401,4 has. a 478 has.

Entre otros datos llamativos está la caída de casi el 40% de los bosques y montes implantados (plantados para producción) en la provincia de Santa Fe en la cual la mayor disminución se presentó en las hectáreas destinadas a eucalipto.

Dentro del grupo de los cereales y de las oleaginosas los tratamientos principales en cuanto a cantidad de hectáreas en la provincia de Santa Fe fueron los herbicidas y los fertilizantes: 1.371.740,1 hectáreas y 1.307.793,4 hectáreas respectivamente en el primer grupo; y 2.298.793,6 hectáreas y 1.692.930,7 hectáreas en el segundo.

También se indagó sobre la forma de comercialización eligen los productores y el resultado fue que quienes cultivaron cereales, oleaginosas y legumbres en la provincia de Santa Fe y declararon algún canal de comercialización en su mayoría eligieron a un Acopiador o cooperativa como destino de su producción.

En cuanto al tipo jurídico del productor, las principales modificaciones que se presentan entre Censo 2018 con respecto al realizado en 02 son: aumento en las Sociedades de Responsabilidad Limitada (142,0%) y en las Sociedades Anónima y en Comandita por acciones (68,5%); mientras que las formas jurídicas que más disminuyen son Organismo Público (81,0%), Fundación (70,6%) y Sociedad de Hecho (66,3%). Las personas físicas, identificadas con la propiedad familiar o individual perdieron más 5000 propietarios pasando de 20.691 en 2002 a 14.970 en 2018.