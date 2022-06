El bitcoin cayó este lunes más del 13,5% situándose por debajo de los US$ 23.000 su nivel más bajo en 18 meses, debido a la caída generalizada en los activos de riesgo mundiales y la suspensión de retiros en una plataforma.

La criptomoneda más utilizada en el mundo se desplomaba este lunes por la mañana 17,44% en las últimas 24 horas y 27,48% en la última semana, alcanzando un valor de US$ 22.855,68 la unidad, un mínimo que no se observaba desde diciembre de 2020.

Tras la publicación el último viernes de la inflación de Estados Unidos de mayo que mostró un nuevo récord en 40 años, los mercados mundiales -incluyendo el de criptomonedas- se derrumbaban hoy ante el temor a un endurecimiento de las subas de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (FED) y a una recesión.

Entre las criptomonedas, durante el fin de semana último se registró una salida de capitales de más de US$ 200.000 millones.

La caída también afectaba a otras “criptos” alternativas como Ethereum (ETH) que mermaba un 20,17%, según reportó el portal Coinmarketcap.

Desde noviembre de 2021 cuando alcanzó un pico de US$ 67.617, el bitcoin perdió más de un tercio de su valor con un retroceso del 65% mientras que la capitalización de todo el mercado de criptomonedas cayó de US$ 3 billones a US$ 959.720 millones.

Pese a ser consideradas como “un refugio de valor”, las criptomonedas no escaparon de los problemas que afectan al resto de la economía y las finanzas.

“Las criptos están a la misericordia de la FED junto con el Nasdaq y otros activos de riesgo”, afirmó Antoni Trenchef, cofundador del prestamista de criptomonedas Nexo a la agencia Bloomberg.

Trenchef incluso señaló que el nivel de “temor” es tal que en el mercado se escuchan pronósticos del bitcoin que lo ubican “en un sólo digito de miles”.

La Reserva Federal, que aumentó su tasa de interés de referencia 0,25% en marzo y 0,50% el mes pasado ubicándola en un rango de 0,75% a 1%, se encamina a anunciar, esta semana, un nuevo alza de medio punto.

Tras el último dato inflacionario de Estados Unidos que marcó un 8,6% anual -un nuevo pico tras desacelerase a 8,3% en abril- el mercado teme que la FED continuará con su seguidilla de subas de 50 puntos e incluso no descarta una de 75 puntos.

Dichas alzas repercuten en los activos de mayor riesgo como las acciones -especialmente las tecnológicas- al volverse más atractivos los bonos del Tesoro, además de generar una caída en las ganancias (debido a la merma en el consumo) en las empresas que cotizan en los índices.

Pero en las criptomonedas se suman los problemas en su ecosistema, incluyendo, en mayo último, una corrida en la stablecoin Terra que provocó un efecto contagio y una pérdida de confianza en todas las monedas de digitales en general.

Corralito cripto

En el día de este lunes se sumó el temor producido por la frenada de retiros y transferencias dispuesta -a causa de las “condiciones de mercado extremas”- por Celsius Network, una prestamista de criptomonedas, cuya sustentabilidad de sus retornos entró en duda en las últimas semanas.

Al igual que Terra que prometía una tasa de interés de hasta 20%, el token de Celsius prometía retornos hasta el 30% por semana a cambio de depositar las criptomonedas en su plataforma que alberga a 1,7 millones de clientes.



“La noticia de Celsius agrega más nafta al fuego en cuanto a la incertidumbre en el mercado”, comentó Vijay Ayyar, vicepresidente de la plataforma de criptomonedas Luno.