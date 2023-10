IGNACIO MÉNDEZ (*)

La reacción del mercado tras las elecciones generales del último domingo "fue buena", evaluó el economista y director del Banco Central (BCRA) Agustín D'Attellis, ya que "se descomprimió y empezó a caer la brecha cambiaria".

D'Attellis subrayó que el mercado ve al actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) "como un tipo mucho más racional, con un discurso económico muy lógico para lo que viene, porque habla de equilibrio fiscal, lo que el mercado ve con buenos ojos".

También consideró, a medida que se acerque la fecha del balotaje entre Massa y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, -que se llevará a cabo el 19 de noviembre- es poco probable que se vuelva a repetir la tensión registrada previo a los comicios del 22 de octubre.

—¿Cómo reaccionó el mercado el día después de las elecciones generales?

D'Attellis: —"La reacción del mercado fue buena porque si se mira la reacción inmediata del lunes hubo descompresión sobre la brecha cambiaria. Es decir, volvieron a caer un poco los dólares financieros, que bajaron de $900".

—¿A qué se debió esa descompresión?

—A que el mercado se sacó de encima el escenario "Milei" y "Milei-dolarización". Hacia fines de la semana pasada, el mercado descontaba con mucha probabilidad que Milei ganaba en primera vuelta, que era una chance, o que había balotaje con UxP. El consenso en el mercado era el resultado que hubo, pero al revés.

—¿Influyó la corrida cambiaria en las semanas previas?

—En el mercado veían a un Milei radicalizado que venía estimulando la crisis al decir que cuanto más alto esté el dólar iba a ser más fácil dolarizar y que no renovaría un plazo fijo. Entonces, la semana pasada estuvieron las sucursales de los bancos llenas de gente retirando pesos. Raro, porque si tenés dólares en el banco y están en el circuito formal y no tendría que haber ningún problema en comprar dólar MEP, por ejemplo. Sin embargo, por desinformación, cuando Milei dijo eso pasó lo que pasó.

—Se activaron las "cuevas".

—Claro. Eso infló mucho el dólar blue hacia fines de la semana, y también hubo mucho corporativo que con el contado con liquidación (CCL) salieron a cubrirse. Entonces el viernes había cerrado el CCL a $ 1.100 y el blue a $ 1.200, porque era una situación rara, no se informaba, no había precio.

—¿Hubo preocupación?

—Hubo como un efecto miedo que sobreestimó todo eso, porque veían que Milei podía ganar y además que radicalizaba su discurso, buscando generar caos. Milei ratificó a Emilio Ocampo para presidir el Banco Central, seguía hablando de dolarización; y cuando el mercado hizo la cuenta, le daba $3.000 y pico, $4.000, $5.000, según la cuenta.

—Pero con el resultado del domingo todo fue distinto.

—El domingo cuando pasó lo que pasó todo eso se vino abajo. La primera reacción del mercado es que se descomprimió y empezó a caer la brecha. Y creo que en los próximos días vamos a ver valores más abajo. No digo que vaya a $ 700, pero sí se puede acercar más a $ 800.

—¿Y la segunda reacción?

—Es más técnica, porque si uno observa la primera reacción sobre los precios de los bonos y los precios de las acciones, se va a ver que hubo una caída muy fuerte. Ahora, esa caída muy fuerte, si uno la lee por arriba superficialmente, podés decir: 'Ah, el mercado tomó mal que gane el oficialismo, por eso salieron a vender bonos y acciones'. Y esa lectura no es lineal, porque, como mecanismo de cobertura, muchos hacia la semana pasada buscaron refugio al no encontrar en dólares, porque en el MEP y en el CCL no les daba los volúmenes, por las limitaciones de la Comisión Nacional de Valores.

—¿A qué recurrieron?

—Las grandes corporaciones, al no encontrar volumen, al no poder ir al mercado blue por estar muy restringidos, buscaron cubrirse en activos financieros en dólares. Entonces compraron muchos bonos en dólares, inflaron mucho las paridades por arriba y compraron mucho, por ejemplo, Cedears (Certificado de Depósito Argentino). Lo usaban como cobertura. O sea, lo único que les importaba, independientemente del precio, era tener un activo en dólares y pagaron cualquier cosa.

—¿Qué connotación le darías a ello?

—Cuando mirás la caída de bonos y acciones el lunes, en realidad cayeron porque desarmaron todas esas posiciones alocadas que habían salido a comprar para cubrirse de algo que creían que iba a pasar y no pasó. Lo mismo con la curva de dólar futuro, que si mirás en el Rofex, había volado los últimos días de la semana pasada, pero había, por ejemplo, valores a mayo del año que viene, 1.500 pesos, dólar oficial, ridículo. Pero desde que arrancó esta semana, todos los días vino cayendo y cayendo, algunos hasta 50%.

—¿Qué panorama avizora el mercado rumbo al balotaje?

—Lo que empieza a ver ahora el mercado, y por eso creo que se va a seguir acomodando la brecha, es que, primero, le asigna más probabilidad de ganar a Sergio (Massa). El mercado se sube mucho a las olas, pues, cuando fue lo de Milei, enseguida se subieron al "arrasa Milei". Empiezan a jugar ahí, pero hay que esperar, falta menos de un mes.

—¿Cómo lo ven a Massa desde el mercado?

—A Sergio lo ven como un tipo mucho más racional, que labura 24 por 7, que tiene un discurso lógico, que es como una renovación del peronismo, que no le genera el miedo al mercado que le podría generar el híper kirchnerismo. Lo ven con un discurso económico muy lógico para lo que viene. Es que Sergio habla de equilibrio fiscal, algo que el mercado ve con buenos ojos, y ahí ven una calma.

—¿Observa también el quiebre en la oposición y las nuevas alianzas?

—A partir de lo que pasó en las últimas horas el mercado también empieza a descontar que la otra alternativa, si bien sigue existiendo, ya no es la del ultramiedo que generaba Milei solo. Ahora te dicen que hay una coalición Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich con los economistas que Macri quiere meter en el gobierno. Entonces, se empieza a escuchar que adentro están los nombres que venían con Bullrich, como Laspina, Lacunza, Melconian, el mercado dirá que ya no son los extremos dolarizadores que no les importa nada, que quizá ahí hay un freno y, por lo tanto, empiezan a ver que la opción más probable hoy es Sergio Massa.

—Teniendo en cuenta la tensión previa al 22 de octubre, ¿qué podría esperarse los días anteriores al 19 de noviembre?

—A medida que se acerque el balotaje no creo que vaya a haber la misma tensión y locura de la semana pasada. No veo gente volviendo desesperadamente a salir a cubrirse pagando dólares a 1.200 o 1.600, Para lo que viene ahora, veo un mercado un poco más racional, más calmado. Un mercado que empieza a ver con mayor probabilidad a un candidato lógico, como es Sergio. Y, de última, a una alternativa que, según su visión, se moderó un poco por todo lo que incorporó ahora.

(*) Télam