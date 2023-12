Mientras se esperan las medidas económicas del Gobierno nacional, para determinar cuál será el subsidio que recibirá el Transporte del interior, el intendente Pablo Javkin confirmó cuándo se aplicará el nuevo valor del boleto de colectivos.

A fines de noviembre, la secretaria de Movilidad de Rosario Nerina Manganelli y el secretario de Transporte de Córdoba Marcelo Rodio, establecieron llevar el valor del boleto a $240 en ambas ciudades, después estudiar los aumentos de combustible, inflación y otros costos. Sólo faltaba definir la fecha en la cual se realizará el aumento.

“Será en el inicio de la semana que viene”, anticipó el intendente en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

Sobre el precio, Javkin observó que ya incluso la cifra queda atrás del nuevo incremento de los combustibles y sigue “por debajo del costo, pero llega un punto que no puede estar tan lejos porque si no, el servicio no funciona”.

El 2 de octubre pasado, el boleto había subido un 55% y su valor se ubicó en 185 pesos.