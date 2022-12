“Se vendió todo, pero desde hace semanas que es furor. No tenemos camisetas desde hace una semana y no sabemos cuándo vamos a reponer. La gente, entonces, viene y se lleva lo que encuentra, lo que tenga que ver con la selección lo compra, sea un pilotín, unas medias o la pelota oficial”, dijo a Rosarioplus.com Nelson Graels, titular de Sport 78, una de las firmas de ropa deportiva con más años en la ciudad.

Hace poco más de 24 horas que la Selección Argentina levantó la Copa del Mundo, y ya no queda nada. No se trata sólo de Sport 78. La marca oficial de las camisetas de la Selección, Adidas, ya colgó el cartel se "no hay stock" en su portal de ventas online de la tradicional remera celeste y blanca con el 10 de Lionel Messi.

Graels explicó a este medio que el fenómeno se hizo más notorio una vez que el seleccionado pasó a la semifinal. En ese momento, admitió, “fue un desborde total”, y la mercadería que entraba se iba ese mismo día. Ahora, las camisetas llevan varios días agotadas y no se sabe cuándo entrarán nuevas. “Solo nos quedan productos de entrenamiento de la selección, pero cosas mínimas. La realidad es que se vendió todo lo que había y lo poco que queda también se está agotando”, precisó. El comerciante consideró que la gente se sintió muy identificada con este equipo, como hace mucho tiempo no pasaba. “Ojalá podamos complacer a los clientes, pero la realidad es que no podemos porque no hay mercadería en el país, no hay forma de conseguirlas. Esperemos que pronto ingresen, porque está es una camiseta que va a quedar en la historia”, expresó.

La indumentaria oficial en versión futbolista cuesta 29 mil pesos. Le sigue la versión hincha, con un costo de 17 mil pesos y 18 mil si se quiere tener el estampado de Messi. La versión para dama no baja de los 16 mil pesos y la de niños se ubica en los quince. La indumentaria puede conseguirse con un 15% de descuento o en seis cuotas sin interés, de acuerdo con el canal de venta.

Las imitaciones, más amigables con el bolsillo, se consiguen al valor de dos mil pesos. Este tipo de camisetas alternativas pueden conseguirse en comercios barriales, puestos de venta ambulante y en la mismísima calle San Luis, donde tampoco frenó la venta de otros artículos mundialistas como cotillones, juguetes y banderas, que según su vocero, Miguel Rucco, “se vendieron más que en cualquier fecha patria”.

Rucco explicó que para Navidad los clientes cambiaron sus preferencias para regalos y la tendencia a obsequiar objetos mundialistas tomó la posta. “Es terrible lo que vendimos y lo que se va a vender en estos días. Ya nos estamos preparando, incluso en breve vamos a tener la camiseta con la tercera estrella. También se venden mucho las remeras con la estampa de la cara de Messi y ya están llegando las de Messi alzando la copa”, anticipó el representante del paseo comercial a cielo abierto.

“Nos la jugamos por esta selección trayendo mucha mercadería y la verdad que no nos equivocamos, fue una apuesta positiva y este tipo de artículos tuvo una mayor demanda, incluso con otros muy frecuentes en esta época como el armado del arbolito. Todo es Mundial y nada más. Hoy los chicos quieren la camiseta de Messi y esto va a durar un buen tiempo”, explicó.

Los vendedores callejeros complementan la venta de camisetas con banderas argentinas que promedian los mil pesos. Las vuvuzelas cotizan a mil pesos, pero si tienen bocina y se compran al por mayor se pueden conseguir por menos de 500. Por eso el gran negocio es la reventa de productos mundialistas. Las tazas con los colores de Argentina se venden a partir de los 1800 pesos, pero pueden duplicar su valor si se trata de las "mágicas", que cambian de color según la temperatura del líquido.

Las bolsas de friselina con diseños alusivos a la Selección están causando también furor y el pack de cincuenta se vende a 5500 pesos. También hay algunos souvenirs por menores precios, como los llaveros con forma de camiseta con la 10, que se consiguen a partir de los $400 en forma unitaria.