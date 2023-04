El dólar paralelo volvió a dispararse este martes y llegó a los $423 para la venta en las casas de cambio rosarinas, marcando un nuevo récord histórico.

Mientras que algunos especialistas financieros explican esta situación como consecuencia de la sequía, otros refieren a la escalada inflacionaria que encadenó una nueva suba en marzo.

En una rueda con mucha volatilidad, los tipos de cambio financieros también atravesaron la barrera de los $400 y alcanzaron nuevos máximos históricos.

El Banco Central pareció no querer convalidar el alza de las distintas cotizaciones y terminó la rueda con compras por US$ 1 millón en el mercado, cuando en los dos anteriores había comprado más de US$ 150 millones.

Los dólares financieros en la bolsa porteña superaron el techo de los $400 y alcanzaron nuevos récords nominales.

El MEP o dólar Bolsa, operado con el bono GD30, operó a $411, y la brecha con el oficial se ubica en 88,2%.

El dólar contado con liquidación, operado con el mismo bono, alcanzó los $424, un nuevo máximo nominal, y la brecha con el oficial se ubica en 93,9%.

El dólar turista o tarjeta aumentó 54 centavos y se ofreció a $391,48, mientras el Qatar, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a US$ 300 mensuales por persona, avanzó hasta los $447.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva se vendió a $369 y el mayorista, que regula directamente el BCRA, se apreció hasta los $216,90, cincuenta y seis centavos arriba del cierre anterior.