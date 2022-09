En un clima de total malestar, se espera que este viernes los sindicatos docentes resuelvan si aceptan o no la oferta salarial del gobierno de la provincia. En Amsafé se vota entre cuatro mociones, una de ellas por la positiva.

El secretario gremial de Amsafé, Paulo Junco precisó a Flor Sallovitz en Sí 98.9 que “en todas las asambleas hay mociones y hay que aclarar que la opción de aceptación no es buena ni cubre las expectativas de los trabajadores, hay mucha bronca en la docencia y sentimos un gran destrato, y eso se va a mostrar en las mociones. Va a ser una asamblea muy discutida". Y agregó: "Quienes optan por la aceptación lo hacen en disconformidad y en el marco de la asamblea permanente, de alerta y movilización, porque la discusión debe continuar. Luego están las mociones de rechazo con días de paro”.

Luego, el referente reflexionó: "Deseamos conseguir otra instancia de diálogo con el Gobierno que no sea ni con extorsión de descuentos ni plan de lucha tan profundo, porque eso no es lo que queremos. Queremos que las escuelas estén llenas de maestras, maestros y alumnos". "Tenemos la predisposición para que se garantice el desarrollo de todos los contenidos académicos y que ningún chico se quede sin aprender en el ciclo lectivo", aseguró.

Junco coincidió con la apreciación de Cantero de que se debe discutir la política educativa en la paritaria, pero sobre los días de paro respondió: "Lógicamente rechazamos la medida, y le planteamos en la paritaria que esa no es la forma de resolver porque no colabora a generar ningún dialogo ni mesas de trabajo, y es una extorsión sobre la cabeza de los trabajadores sindicalizados. Eso no ayuda a un proceso paritario genuino de respeto a las partes".

Escuchá la entrevista completa al secretario gremial de Amsafé: