Cuánto más deben ganar los trabajadores para volver al poder de compra de 2015

La recuperación económica en Argentina posterior a la pandemia tiene como obstáculo un nivel de inflación que genera incompatibilidad con la recuperación de ingresos de las y los trabajadores. La baja progresiva del índice de precios que había logrado el Frente de Todos desde su asunción, llegó a un piso bastante alto y poco a poco retomó el sendero de crecimiento que volvió a deteriorar los salarios.

Trabajadores privados, estatales e informales partían desde un piso de ingresos bastante bajo luego de la salida de Mauricio Macri de la presidencia. Si bien atravesaron un intento de recuperación, la inflación de los últimos meses dejó a informales y estatales muy lejos del nivel de ingresos que tenían a fines de 2015. Desde el Mirador de la Actualidad y del Trabajo (Mate), que conduce el economista Sergio Arelovich, elaboraron un informe que repasa cómo afectó ese fenómeno de suba de precios a los tres sectores que componen el mercado laboral.

Para tomar noción de las pérdidas ocasionadas durante los últimos años, el trabajo propone tomar como punto de partida el nivel de ingresos que había en cada sector a fines de 2015, previo a la asunción del Cambiemos a la presidencia, período durante el cual los salarios se deterioraron al ritmo de la inflación y paritarias a la baja.

En primer lugar es importante revisar cómo evolucionaron los índices durante los últimos años para detectar en qué momentos históricos se dieron las pérdidas más importantes. El informe recuerda que Macri entregó el gobierno con 54% de inflación (lo había recibido con 24%). Luego el Frente de Todos la bajó a 36%, pero luego trepó hasta llegar al 55% actual.

El 6,7% de inflación de marzo (anunciado durante abril) significó un récord histórico que obligó al gobierno a atender el tema a través del anuncio del pago de un refuerzo de ingresos para jubilados, trabajadores informales y monotributistas. Difícilmente los montos anunciados (18 mil pesos, en algunos casos a pagar en dos cuotas), logren revertir las pérdidas, pero sí evidencian una preocupación del gobierno, que se materializó en una decisión política.

No es casual que el anuncio haya priorizado a la población de trabajadores informales. Es que se trata del universo más afectado durante los últimos años por la inflación, ya que es el menos protegido en términos de derechos laborales.

Desde Mate, elaboraron una estimación para cada sector del mercado laboral: calcularon cuánto más debería ganar cada uno para alcanzar el poder adquisitivo que tenían a fines de 2015.

En primer lugar, sostuvieron: “Los salarios de los informales son los que más sufrieron el ajuste durante el gobierno de Macri. Por eso, para retornar a su nivel de poder adquisitivo de 2015, tenían que crecer 45%. En lugar de avanzar en esa dirección, avanzaron en la opuesta: cayeron un 7% más”.

Pero los informales no fueron los únicos perjudicados. Para los trabajadores del sector público también había un largo camino a recorrer: el salario real tenía que crecer 32% para recuperar lo perdido con Cambiemos. No sólo no recortó esta diferencia, sino que la amplió: el salario real se redujo 6 puntos porcentuales en el sector público durante la gestión del Frente de Todos.

Quizás los menos afectados por el avance de la inflación fueron los privados, aunque no por eso dejaron de registrar pérdidas. Hasta febrero crecieron por encima de la inflación. Comparando contra enero de 2021 (el peor momento del salario en el período) el poder de compra se recuperó 4,6%.

Pero con la inercia inflacionaria que se dio durante marzo, los ingresos privados volvieron al nivel que tenían al asumir el Frente de Todos al Poder Ejecutivo. “Para igualar el nivel de ingresos previo al ajuste de Cambiemos, los salarios debían crecer 28 por ciento. Hasta ahora, crecieron cero”, deslizaron desde Mate.

Por último, desde el centro de estudios, analizaron los datos que expuso el estimador de la actividad económica y concluyeron: “La recuperación post pandemia se verificó en todos los sectores y alcanzó para recuperar la actividad perdida en los últimos dos años del gobierno de Macri. La economía produce lo mismo que cuatro años atrás, pero con salarios mucho más bajos”.