Cuánto cotizan casas, departamentos y oficinas en Rosario para venta y para alquiler

Un relevamiento privado sobre el mercado inmobiliario de Rosario arrojó valores estimativos, que evolucionan en torno al índice inflacionario y a la relación entre oferta y demanda. Y a cuento de esto, destaca el fuerte incremento de la oferta de unidades para alquilar desde la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023: entró al mercado el doble de departamentos disponibles, y un tercio del número de casas también para rentar.

El estudio corresponde a datos publicados en la plataforma Mercado Libre, procesados por la Universidad de San Andrés sobre la plaza de Rosario.

Ventas

De un mes para otro, en setiembre los precios de venta en dólares no se movieron gran cosa respecto de agosto: +0,3% las casas; +0.4% los departamentos, y las oficinas mantienen su nivel, en promedio. El trabajo advierte una oferta in crescendo de casas en venta desde octubre de 2024; y también hay más departamentos en venta desde marzo de este año.

El estudio se basa en las publicaciones activas de la plataforma de comercio online, al mes de setiembre. Comparado con su variación interanual (a setiembre 2024), los precios medianos de venta en dólares por metro cuadrado (m2) se ofrecen con estos incrementos:

casas 0.3%

departamentos 11.6%

oficinas 0.9%

Desagregado por zonas de la ciudad, el centro es el que más encareció: +13.9%; pero también Fisherton, donde las viviendas hoy cotizan +9.5% que hace un año.

En materia de departamentos, zona oeste registra la mayor suba interanual, 23.2%, pero también barrio Abasto, +14.1%.

La mediana de precios por m2 de las casas en Rosario es la siguiente:

Centro U$S 1082

Zona Norte U$S 637

Zona Oeste U$S 694

Zona Sur U$S 504

En el centro esta curva viene en ascenso desde junio de 2024, cuando se cotizaba a 908 dólares por m2. Las otras zonas mantienen su mediana de cotizaciones desde el año pasado.

En cuanto a departamentos, los precios por m2 están así:

Centro U$S 1556

Norte U$S 1687

Oeste U$S 1310

Sur U$S 1231

También aquí la evolución en el centro es ascendente desde marzo 2023. Distinto comportamiento ha tenido el mercado de departamentos en zona norte, que se apreció desde noviembre 2023 hasta setiembre 2024, y desde entonces descendió de U$S 1833 a U$S 1687.

Desagregados por superficie, la mediana de precios por m2 en monoambientes es de U$S 1734; en 2 o 3 ambientes, U$S 1946; y 4 o más ambientes, U$S 2122.

Alquileres

En cuanto a los contratos de alquiler, el panorama se muestra un poco más movido. De agosto para setiembre, el precio mediano de alquileres incrementó de la siguiente manera:

casas +4.3%

departamentos +1.1%

oficinas +14.3%

Aquí destaca un rasgo que deja en evidencia la fuerte especulación inmobiliaria que caracteriza la plaza rosarina, a caballo del boom de la construcción que campeó desde los primeros años 2000 en adelante. “Al comparar la oferta en septiembre de 2025, respecto de noviembre de 2023, el último mes en donde estuvo vigente la ley de alquileres, se observan incrementos en la oferta de casas y departamentos del 28.8% y 95.6%, respectivamente. Estos incrementos estarían relacionados con los cambios legislativos y su efecto en la disposición de los propietarios para ofrecer sus inmuebles en alquiler”, consigna el estudio.

Para tener una referencia de lo que se pide hoy como canon de alquileres, el informe apunta estos valores: