Criar a un hijo en Argentina ya cuesta más de $540.000 por mes

Los hogares argentinos necesitaron entre $432.161 y $542.183, en agosto, para cubrir los gastos de un niño, según su edad, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según la última publicación de la entidad, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en $432.161: $131.480 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que $300.681 fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 17,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 0,9% con respecto a julio.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $513.406. Ese número estuvo compuesto por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. Interanualmente aumentó 17,9%, mientras que mensualmente se incrementó 0,9%.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $430.996, compuesta por $216.224 en costos de bienes y servicios y $214.772 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,3% interanual y del 0,9% mensual.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $542.183, el más alto: $268.227 en gastos de bienes y servicios y $273.956 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.