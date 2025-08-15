Criar a un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000 por mes

El costo de criar un hijo en Argentina aumenta por encima de la inflación y ya se necesitan entre $426.741 y $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente, según la última medición de la canasta de crianza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

el relevamiento correspondiente a julio de 2025 arrojó un aumento de hasta el 4,06% respecto al mes anterior, una cifra que duplica la inflación general del período, que fue del 1,9%.

El informe del INDEC detalla el costo mensual para cada franja etaria:

Menores de 1 año: Se necesitaron $427.889 (un 4,06% más que en junio).

De 1 a 3 años: El costo ascendió a $508.333 (un 4,02% más).

De 4 a 5 años: Se requirieron $426.741 (un 3,69% más).

De 6 a 12 años: El monto total fue de $536.830 (un 3,76% más).

La canasta de crianza, que el INDEC publica desde marzo de 2024, mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y los costos de cuidado. Su objetivo es visibilizar el valor de las tareas de crianza y sirve como referencia en procesos judiciales para la determinación de las cuotas alimentarias.