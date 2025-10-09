En el 15° sorteo mensual de los créditos hipotecarios Nido, impulsados por el Gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario, solo 300 personas resultaron beneficiadas entre más de 42.000 santafesinos inscriptos en toda la provincia, lo que evidencia la alta demanda y la escasa disponibilidad de cupos.

El sorteo se realizó en dos jornadas: el miércoles 8 para los departamentos de La Capital y Rosario, y el jueves 9 para los 17 departamentos restantes. Con estos nuevos 300 créditos sorteados, el total de beneficiarios asciende a 4.658 desde la puesta en marcha del programa hace 15 meses. Los resultados pueden consultarse en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

A pesar del creciente número de inscriptos —que, según autoridades provinciales, demuestra la confianza en esta herramienta para acceder a la vivienda—, la proporción de personas que efectivamente acceden a los créditos sigue siendo baja. En esta última edición, menos del 1% de los postulantes logró obtener un crédito.

Ramsés Medina, director provincial de Intervención del Hábitat, destacó que la inscripción al programa continúa aumentando mes a mes, algo que considera positivo en el contexto de retracción del crédito a nivel nacional.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La inscripción sigue abierta para personas solas o grupos familiares que residan en la provincia de Santa Fe desde antes del 30 de junio de 2024, con ingresos equivalentes a uno o dos salarios mínimos, dependiendo de la línea de crédito. También pueden participar trabajadores en relación de dependencia o autónomos que no posean otras propiedades.

La evaluación crediticia previa al sorteo se realiza según los requisitos del Banco Central. Aquellos que no califican pueden revisar su situación y volver a inscribirse en futuras ediciones.

Líneas de crédito y condiciones

El programa contempla cuatro líneas de créditos por un total de $60.000 millones destinados a la compra, construcción o terminación de viviendas, con cuotas en UVA más 4,2 % (o 3 % si el beneficiario cobra su salario en el Banco Municipal), siendo una de las tasas más bajas del país.

Los montos máximos disponibles son de $100 millones para adquisición o construcción y de $25 millones para terminación, con plazos de pago de hasta 20 años.