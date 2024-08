Tras la culminación del plazo de la primera etapa de inscripciones para acceder a Nido, los créditos hipotecarios impulsados por el Gobierno de la Provincial y el Banco Municipal (BM), 36.535 santafesinos de los 19 departamentos se anotaron para participar.

Tras el análisis caso por caso, del total, 29.507 (80,77%) calificaron para participar del sorteo que los podría transformar en beneficiarios de uno de los créditos santafesinos que tienen la tasa de interés más baja del país.

El sorteo correspondiente a esta primera etapa se concretará el miércoles 7 de agosto por Lotería de Santa Fe y será transmitido en directo por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia.

¿Cómo sigue?

Este viernes 2 de agosto comenzó la comunicación vía correo electrónico a todas las personas inscriptas para informarles si calificaron o no para acceder al sorteo. Además, esta información se publicará en la web.

Cabe señalar que la evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superaron el filtro (el 19,23% del total de inscriptos) pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

Inscripción abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en el siguiente link.

Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente ya que quedan activos en el sistema para las siguientes instancias de sorteo.

Pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

¿De qué se trata?

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.