La posibilidad que el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno nacional para unos 1.400 productos de consumo masivo pueda generar desabastecimiento "está muy lejos de lo que pueda llegar a pasar", opinó este lunes la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe, María Betania Albrecht.



"No creemos que vaya a ocurrir desabastecimiento, no lo tenemos pensado porque no ocurrió en el momento de mayores inconvenientes, que fue la pandemia", indicó la funcionaria a radio Uno de Santa Fe.



Albrecht remarcó que "nunca se generó una situación de desabastecimiento, y menos en una provincia tan productora y productiva como la nuestra, así que esa circunstancia está muy lejos de lo que pueda llegar a pasar".



Además, dijo que en el plano provincial "desde que comenzó la gestión del gobernador Omar Perotti, la Secretaría de Comercio Interior tuvo sus inspectores en la calle trabajando y haciendo cumplir las normativas, así que en general la voluntad es cuidar la mesa de las y los santafesinos".



"Hacía muchos años que no se hacían controles fuertes en la provincia", añadió Albrecht, que relacionó esas acciones con "promover derechos y también ir fomentando algunas actitudes que, al nunca haberse indicado o controlado, muchos no estaban acostumbrados".



"El mejor modo de defender los derechos de consumidores es promover la lealtad comercial y eso redunda en beneficio no sólo para el consumidor, sino para el propio comercio", agregó.



Además, opinó que "la mejor herramienta es el derecho de elección que tiene cada consumidor, la libertad de elección y de elegir ir a comprar a otro lugar cuando ve que no se respetan las condiciones, y manifestarlo y denunciarlo".